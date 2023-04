P3D: Pour Gaëtan Gramme, la saison d’Orp-Noduwez est un échec

L’intéressé évoque un échec. "On n’a récolté que 10 points au premier tour et ce fut encore pire au deuxième. Et dire qu’en battant Wavre-Limal, on a pris 9 points contre trois équipes du top 5. On n’en a donc pris que 7 contre des formations classées entre la 6e et la 13e place, ce qui est frustrant car on a été capable de se surpasser contre les meilleurs et d’être en dessous contre plus faible."

Ce passage à Orp-Noduwez n’aura pas été de tout repos. "C’était ma deuxième année après être revenu d’Huppaye. Le club venait d’être champion avec Mortier et il a fallu recréer un groupe avec le seul Simon Mallieux. On ne s’en est pas trop mal sorti et sans des problèmes extra-sportifs, on aurait pu accrocher le maintien en P2. J’avais démissionné à cinq journées de la fin puis les Michielsens ont repris et là, on repartait de nouveau de zéro avec le seul Tymothy Hagnoul."

Gramme repart dans son ancien club où il succédera à Marc Warnant. "Même si cette saison fut une grosse déception et que le foot provincial en BW meurt petit à petit car il ne constitue plus la priorité des joueurs, je suis toujours motivé. Il y aura de gros changements à Huppaye mais j’ai déjà entrepris beaucoup de démarches et j’espère qu’on fera quelque chose de bien."