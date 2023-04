P3D: Beauvechain garde une infime chance de tour final

"Pour le même prix, on va donc au tour final, remarque Jabran Albahtouri (T1). Là, on va déconnecter pendant une semaine car il y a beaucoup de blessés et on fera une activité tous ensemble pour clôturer cette saison et se concentrer sur la suivante. Sauf s’il s’avère qu’on doit encore jouer, on aura quelques jours pour se remettre en route."