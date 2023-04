P3C: Un vent nouveau souffle sur le CS Biergeois

Du mouvement au sein de son comité mais également pour son équipe première évoluant en P3 puisqu’il n’y aura plus qu’un seul T1 à la barre mais bien un binôme d’entraîneurs. "Sébastien Goossens sera assisté par David Billet la saison prochaine et ce sera un véritable duo de coaches. Le noyau risque également de connaître quelques chamboulements puisque nous nous attendons à perdre pas mal de joueurs. Nous avions un groupe de 28 éléments au départ et nous finissons la saison avec une dizaine de joueurs, ce qui est vraiment regrettable. C’est quasiment la même rengaine chaque année mais l’état du terrain ne nous aide pas à nous stabiliser et nous sommes donc à la recherche de joueurs motivés pour la saison prochaine."

Conscients des possibilités et des limites du club, Laurent Delande et les nouveaux dirigeants ont programmé une réunion avec les autorités communales pour trouver une (énième) solution au sujet de la surface de jeu. "C’est vraiment difficile d’attirer des footballeurs sur notre terrain alors que nous sommes entourés de terrains synthétiques un peu partout dans la région. Nous espérons qu’on pourra trouver une issue pour bénéficier d’un outil plus performant et faire souffler un vent nouveau autour du club."

À noter qu’à la demande de certains parents, le cercle biergeois tentera également de faire un maximum de publicité pour créer une nouvelle équipe de jeunes alors qu’un tournoi de Sixte sera organisé dans ses installations le samedi 22 avril.

Laurent Delande: 0479 54 15 91

Sébastien Goossens: 0497 53 46 59