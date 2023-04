P3B: Le staff prolongé à Ittre

Le comité de la Jeunesse ittroise a annoncé la prolongation de ses entraîneurs Gaëtan Sempoux (T1) et Jonathan Decooman (T2) en vue de l’exercice 2023-2024. Une décision dans la logique des choses par rapport à l’excellente saison en cours puisque l’équipe vient d’assurer sa troisième place au classement, elle participera au prochain tour final pour une éventuelle montée, et elle reste surtout sur une série impressionnante de dix-sept matches sans défaite dont quatorze victoires. "Tout le staff continue l’aventure et quasi tous les joueurs ont déjà rempilé" , précise Gaëtan Sempoux qui avait repris le groupe à cinq matches de la fin, la saison passée, loupant de peu le tour final après une belle fin de championnat. "Il ne devrait y avoir aucun départ et on va essayer de se renforcer avec un joueur dans chaque ligne, que l’on monte en P2 ou pas. On était déjà reparti sur de bonnes bases en fin de saison dernière avec le but de mettre en place quelque chose sur le long terme avec cette jeunesse ittroise. L’idée étant de ne pas devoir faire de transfert dans les années à venir. On mise donc sur la continuité et la jeunesse."