La P2 de Rebecq prendra un sérieux coup de jeune la saison prochaine

"Francesco Marrella a réalisé un boulot superbe"

Un premier bilan plutôt positif donc pour une année inaugurale en P2, comme tenait à le souligner Christian Torfs, directeur sportif de Rebecq. "Je pense qu’avant tout, on doit mettre en avant l’incroyable travail du coach Francesco Marrella, qui accompagné par son fidèle délégué Jerry Pierrard, a réalisé un boulot superbe. Nous avons, au fil des semaines, reçu énormément de compliments quant au niveau de jeu proposé par nos jeunes au sein de cette série, et même si les résultats n’ont pas toujours été les meilleurs, pour une première saison en P2, on peut être fiers et surtout reconnaissant envers le travail réalisé par ce duo, qui nous quittera à l’issue de la saison."

Mais si ce premier bilan reste plus que positif, le club réfléchit tout de même à la suite à donner à cette équipe. Dans le contexte qui touche actuellement l’ensemble des clubs amateurs concernant la réforme des paiements et des rémunérations des joueurs, Rebecq envisage de consacrer un budget moins important en termes de rémunérations pour ses joueurs de sa P2. L’idée étant de revenir à une équipe similaire à ce qu’on pouvait connaître il y a quelques années avec les équipes U23. "Il est important de préciser d’entrée de jeu que par U23, nous n’entendons pas une limite d’âge. Notre idée en nommant ce futur groupe de la sorte est de mettre en évidence le fait que nous allons constituer cette équipe davantage dans l’idée d’en faire une équipe post-formation. Donc peu importe l’âge, les profils recrutés et inclus dans cette équipe, seront des joueurs qui viennent pour jouer, pour apprendre et pour évoluer et pas forcément pour jouer une montée, la tête du classement et y retrouver des joueurs qui viennent au club pour gagner de l’argent. De notre côté, on s’engage à constituer un staff compétent et formé pour accompagner ces joueurs dans leur post-formation et leur donner un tremplin supplémentaire vers notre D2."

"Je regrette le manque de transparence de certains joueurs"

Et à ce jour, et même s’il reste encore une rencontre à disputer en championnat, le groupe bouge d’ores et déjà beaucoup, et principalement dans le sens des départs, comme le regrette quelque peu le directeur technique. "Ce que je regrette surtout, c’est le manque de transparence de la part de certains joueurs. De notre côté, au niveau de la direction, nous avons clairement demandé aux joueurs de nous avertir de leurs intentions pour la saison à venir, mais finalement peu de joueurs nous ont dit vouloir quitter, alors que dans l’autre sens, on reçoit pas mal de coup de téléphone d’autres clubs nous demandant des infos sur nos joueurs qui sont en discussion avec eux. C’est regrettable que ce ne soit pas nos joueurs qui viennent nous dire qu’ils quittent, plutôt que de l’apprendre via leur futur club."