Waregem en lever de rideau des play-off pour les Castors

Depuis la finale de la Coupe, le coach français avait senti un vent de fatalisme envahir son groupe. Il n’avait pas non plus apprécié les dernières prestations de son équipe qui ont engendré une grosse remise en question: "La semaine précédant le match face à Malines, j’ai une discussion franche avec les joueuses. J’admets ne pas avoir utilisé un langage fleuri. Je leur ai dit que la fin de saison risquait d’être longue en se traînant de la sorte. Je suis satisfait car on a changé notre mentalité. On a eu ce qu’on a voulu face aux Kangoeroes. Au-delà de l’enjeu, j’ai vu une équipe comme en EuroCup face à Angers, à Cadi La Seu et à Ormanspor. On devait arrêter de surrespecter cette équipe de Malines. Elles ont 3,4 ou 5 fois notre budget mais le basket ça reste du 5 contre 5. Maintenant, je garde à l’esprit que Malines reste le grand favori de ses play-off mais on a retrouvé le même esprit que lors des mois de décembre, janvier et février. C’est important pour la suite."

Avant de songer à défier Malines dans ce tour final, Braine devra passer le cap des quarts de finale où Waregem lui sera opposé. C’est parce que l’ensemble brainois est apparu très concentré qu’il a facilement battu les Flandriennes en championnat (deux fois 49 points d’écart). Waregem, qui a fini 7e, compte dans ses rangs l’ancienne Brainoise Tesse Kapenga et la future signature Nastja Claessens, jeune espoir de 18 ans.

Toch Sarr va normalement faire l’impasse sur la rencontre de ce soir en terre flandrienne. "Toch a vu un spécialiste mardi. Elle s’est fait une fracture au petit doigt contre Malines en première mi-temps. Elle a joué avec sa blessure la seconde mi-temps. Forcément, après le match, son doigt a gonflé et la douleur s’est amplifiée. Elle ne jouera sûrement pas ce soir", prévient Kathleen Schuurmans, la Team Manager.

La seconde manche a lieu vendredi à Braine à 20 h 30. Une belle est planifiée éventuellement dimanche (15 h) au même endroit.