P2B: Deux nouveaux transferts pour Saintes

Et de quatre, et de cinq ! Alors que Saintes est plus que bien parti pour jouer le tour final, le club renforce encore et toujours son noyau pour la saison prochaine. Un renforcement un peu plus offensif cette fois-ci, avec l’arrivée du milieu de 21 ans Michel Grisay en provenance de La Hulpe. Mais aussi du milieu offensif Ayman Al Masude qui joue actuellement avec Auderghem, premier au classement et à une victoire de soulever le trophée des champions.