P1 féminine: Mehdi Chakroun n’est plus T1 à Limal

Le club réagit à ce départ: "Nous avons signifié à Mehdi qu’il ne serait plus coach la saison prochaine, indique le directeur technique général, Christophe Dermiens. Par rapport à ce que l’ACFF met en place envers les filles et notamment les exigences pour les entraîneurs diplômés, Mehdi n’entrent plus dans ces critères. On lui a proposé de terminer la saison, ce qu’il a finalement refusé, et on a donc mis fin à la collaboration mais on le remercie pour tout le travail effectué."

Chakroun avait mené son équipe au titre de champion en P2 "et on a réussi à se maintenir cette année, fait-il remarquer. Donc, je pars avec le sentiment d’avoir un bilan plus que positif. Je remercie ma T2, Touria Najeh, avec qui j’ai passé de très beaux moments. Les supporters, aussi, mais surtout l’équipe car ce fut un réel plaisir d’avoir évolué avec elles pendant presque trois saisons."

Dimanche, les Wavriennes se sont inclinées 1-3 face au White Star C. "Certaines de leurs joueuses ont un potentiel supérieur mais nos filles ont répondu présentes, aussi pour leur coach, et ont livré un bon match", précise Christophe Dermiens.

Un dernier match d’alignement est programmé à Nivelles, le samedi 15 avril.