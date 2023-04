Courte défaite (1-0) à Ixelles. "On a le futur car j’avais pris toutes les U16 pour leur faire goûter au 11 contre 11, et on n’est battu que sur une erreur de positionnement en défense", positive Léo Noemi (T1).

Lasne Ohain

Dernier succès poussif à Auderghem (1-2). "Il a fallu se faire violence contre une équipe nous ayant déjà malmenés à l’aller et, heureusement, on s’en sort sur deux phases arrêtées", souffle Olivier Minsart (T1).

Mont-Saint-Guibert

Belle clôture à Saint-Michel: 0-3. "On était quasi au complet, ce qui nous a permis de faire tourner et malgré un temps pourri, on a fait le taf pour terminer sur une bonne note", apprécie Ethan Laby (T1).

Jodoigne

L’équipe a inscrit 15 buts pour sa dernière sortie en P1. "J’avais demandé de ne pas tomber dans la facilité et c’était une bonne mise en route pour notre finale de Coupe, ce samedi", indique Gilles Marko (T1).

Nivelles

Grosse claque à Jodoigne avant le retour en P2. "J’ai trouvé que c’était très mauvais de notre côté parce qu’il n’y avait pas d’envie ni de caractère de la part de mes joueuses", regrette Frédéric Jankowska (T1).

Provinciale 2

Ronvau

Chaumont a bien terminé à Etterbeek (1-4). "On s’est un peu rassuré après quelques défaites et on n’a pas laissé grand-chose à une belle équipe qui est quand même sixième", apprécie Guillaume Lengelé (T1).

Walhain

7 goals à Schaerbeek pour finir en beauté. "On est bien entré dans le match et on a enchaîné les goals mais je regrette la frustration des joueuses adverses après le troisième but", indique Jamel Dennoune (T1).

Jodoigne B

Pas de dernier match pour les Jodoignoises puisque les Ladies ont déclaré forfait.

"Dommage de terminer de cette façon une saison courte mais intense car il n’y a pas eu de pause", note Pierre Haerlingen (T1).

Lasne Ohain B

Succès sur le plus petit écart à Auderghem. "Match de fin de championnat qu’on a dominé en ayant eu la possession mais avec le scénario habituel, à savoir qu’on n’a pas d’attaquante", note Paulo Guimaraes (T1).