La belle perf' de Dimitri Lorent au marathon de Paris

Précédemment, Dimitri avait déjà couru à Annecy (3 h 30), Namur (3 h 03), Rotterdam (3 h 05), Milan (3 h 03),… "Mais Paris était plus dur que je ne l’imaginais avec 260 m de D + et trois à quatre passages pas évidents. Mais Paris, c’est le second plus beau marathon du monde après New-York. J’avais des fourmis dans les jambes, je me suis calé à 4'05 au km, et cela a tenu. La très grosse côte au km 40 dans le bois de Boulogne a fait mal, mais finalement, je boucle mon dernier kilomètre en 3'38 au km ! Inutile de dire la grosse émotion à l’arrivée."

C’est que ces huit semaines de séances spécifiques ont été intenses. "Grâce à Geert Theunis, mon coach, j’ai été minutieusement préparé. J’ai juste eu une petite frayeur une semaine avant, avec des déboulés sur 200 mètres, avec une douleur au psoas mais grâce à des massages de Pierre Dolhen, kiné dans mon village, tout a été remis en ordre."

Et les voyants ont été au vert durant les dernières semaines. "J’ai battu mon record sur 10 km à Fernelmont, avec 37'40, sachant que j’avais déjà couru une fois le tour avant la course et qu’après, j’ai remis cela pour faire une journée à 30 bornes… À Gand, au national du semi, j’ai aussi battu, voici quinze jours, mon record avec 1h20'56."

Restait donc à bien gérer le jour J. "Un petit-déjeuner à 5 h, trois heures avant le départ. 6 h 45, le métro vers la ligne, 15 minutes d’échauffement et j’étais donc prêt pour mon marathon, dans le box avec pour objectif de le faire en moins de trois heures. Et après, cela a roulé, j’étais bien."