De retour à la case P3, le SC Jodoigne restera un club unique

Une collaboration parfaite et une première saison qui l’était tout autant avec un SC Jodoigne qui a survolé sa série en P3 pour décrocher un titre de champion qui ne se discutait pas. "Comme on montait, on a alors tenté de se renforcer afin de faire bonne figure en P2 mais on final, on peut se demander si ce changement de cap ne nous a pas porté préjudice. La saison dernière, avec l’effectif mis en place, ne pas jouer le Top 3 en P3 était impossible et cela s’est vérifié. Cette saison en P2, avec un effectif renforcé et un début de saison remarquable (NDLR: le SC était en tête après cinq journées de championnat), on s’attendait à tout sauf à redescendre. C’est malheureusement ce qui s’est passé et c’est une grosse déception mais cela prouve que le SC Jodoigne qui n’a pratiquement enchaîné que des victoires la saison dernière et que des défaites cette saison est un club unique."

Pas question de changer de philosophie. Malgré une accumulation de mauvais résultats, le club est resté fidèle à ses principes. Le SC Jodoigne n’a plus gagné depuis le… 17 septembre, il n’a pris que 4 points sur ses 24 derniers matches mais pas question de changer d’entraîneur ou de tout révolutionner. "On l’a encore prouvé dimanche contre Lasne-Ohain. L’équipe avait le niveau et le fond de jeu de la P2, on a fait jeu égal avec notre adversaire mais au final, c’est 0-3, ce qui me fait dire que notre descente n’est ni logique, ni acceptable, mais les chiffres sont là."

Et ils sont sans pardon pour une équipe qui se retrouve donc à la case départ. "On va repartir sur de bonnes bases, assure Gilles Marko. C’est maintenant que l’on va pouvoir juger de la force du groupe."

Quant à savoir si monter directement en P2 la saison dernière était une bonne chose, la réponse fuse: "Quand on est compétiteur, on a bien fait de monter et on voudra à nouveau jouer les premiers rôles la saison prochaine. Maintenant, en termes de spectateurs et de derbys, jouer en P3 n’est sans doute pas plus mal. Et qui dit championnat de moindre niveau dit plus de victoires et retour du plaisir. Et si on peut regoûter à la P2, on le fera. Mais on fera alors sans doute les choses autrement."

Quelle équipe en P3 ?

Le SC Jodoigne sera donc de retour en P3 d’ici quelques mois, "dans une série qui s’annonce déjà très relevée. Mais on poursuivra le travail sur les mêmes bases que ces deux dernières saisons avec un entraînement par semaine, deux en préparation, sans argent, avec un comité inchangé et Martin Dehut qui sera toujours le T1 de l’équipe avec comme adjoint Benjamin Rowet. Daniel Corlier ne reste pas comme T2."

Au niveau des joueurs, plusieurs départs sont déjà actés: Angelo Lentini, Jérôme Neuville, Christophe Trolin et Kevin Delvaux s’en vont à Mont-Saint-André, les frères Dardenne vont à Wasseiges, Charles Degroot dans le Liégeois et Jonathan Bruno à Villers. Dans l’autre sens, le club salue le retour de Bastien Robert et enregistre les arrivées de Louis Dumont (Brèves) et Alex Monnet (Huppaye). "Ce sont des joueurs avec un ancrage local et qui connaissent les valeurs du club", termine Gilles Marko qui aura bientôt d’autres arrivées à annoncer.