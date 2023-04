Tour final loupé, un barragé espéré, des titres en approche, une Coupe soulevée et une "remontada"… Le débrief’ du sport en BW

En foot, Grez (P1) peut oublier le tour final alors que Stéphanois (P2B) espère un barrage pour se sauver pendant que Clabecq est quasi champion de P3B. En basket, les titres de Castors (R2A messieurs) et du Rebond (R1 Dames) ne sont plus qu’une question de jours. Enfin, en volley, Limal/Ottignies s’offre une remontada et un transfert.