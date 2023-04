N3: Walhain assure définitivement son maintien

Les Chaumontois, qui avaient visionné Baudour vendredi à Walhain, étaient étonnés de recevoir la même équipe de Baudour mais autrement combative samedi à Chaumont. Baudour jouait en effet deux matchs consécutifs dans le Brabant wallon ce week-end. Les visités ont gagné 3-1 (28-26, 23-25, 25-21, 25-13) mais moins facilement qu’ils n’auraient pu l’imaginer. "Baudour a joué avec beaucoup d’énergie. Nous avons souffert durant les deux premiers sets. Nous avons ensuite pris l’ascendant à partir de la troisième manche et avons confirmé ensuite, signalait le secrétaire Frédéric Schmitt. La rencontre s’est déroulée sous les encouragements du club de Froidchapelle, venu nombreux avec tambour et trompette pour encourager notre équipe. Le papa de Thibaut Hermant, joueur chez nous, est président de Froichapelle."

La soirée aurait été parfaite à Chaumont si la collision sur le terrain entre les frères Pierre et Bernard Schmitt n’ait contraint ce dernier une visite à la clinique Saint-Pierre samedi soir.

Chez les dames, Nivelles a gagné 2-3 (25-22, 22-25, 25-22, 24-26, 6-15) à Nalinnes. "On s’attendait à une rencontre difficile vu les derniers résultats de Nalinnes. Sans être excellentes ni au service ni en réception, nous avons gagné après avoir sauvé une balle de match au quatrième set. On ne méritait pas plus que les deux points", reconnaissait le coach Francis Offermans.