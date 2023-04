Les familles chaumontoises logeraient bien du côté de Waremme le week-end des finales francophones

À la fois chez les filles et les garçons, plusieurs joueurs et joueuses jouent dans plus d’une équipe. Les finales se disputent sur deux jours. Les U11, U15 et U19 garçons et les U13 et U17 filles jouent le samedi. Le dimanche, on retrouvera les U13 et U17 garçons, les U11, U15 et U19 filles. Les parents des jeunes voudraient donc loger dans la région de Waremme pour éviter de devoir effectuer deux fois la route. Ils cherchent donc un logement pour une nuit dans la région. Et cela, pour une cinquantaine de personnes !