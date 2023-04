Devant une belle colonie de supporters genappois ayant effectué le déplacement, le coach Christophe a apprécié l’instant: "On a changé de défense et on a mis de l’intensité, c’est le mérite des filles qui n’ont rien lâché quarante minutes durant. Je pense qu’on mérite de gagner car on est revenu au score. L’ASA a connu pas mal de réussite à trois points en première mi-temps. Je me disais qu’elles n’auraient pas cette adresse tout le match. À la reprise, on a joué plus grand avec Grishina et Lecomte."

Le rebond aura été une des clefs de la rencontre. Genappe a obtenu plusieurs secondes chances souvent mises à profit. La fin de rencontre se jouera sur des détails. L’ASA aura dans les ultimes secondes une possibilité de l’emporter.

"En fin de match, c’est comme si on avait lancé une pièce et qu’elle est tombée de notre côté", indique Christophe D’hondt, dont l’épouse est justement joueuse en P2 à l’ASA où il coache également en Jeunes. "D’une certaine façon, mon succès aura consolé la secrétaire Annick Toulmond."

Privé de son intérieure Latinis, le coach D’hondt a pu compter en finale sur une Emeline Hermand très précieuse. L’ailière a reçu le titre de MVP de la rencontre. "En début de saison, Emeline était en Erasmus au Canada. Je savais qu’elle avait gardé la forme. Quand elle est rentrée, elle m’informe un jour qu’elle voulait venir voir un match. Je lui ai dit que si elle venait, elle devait prendre ses baskets avec."

Christophe restera à la tête de la P1 et de la P2 la saison prochaine. Quatrième de ce championnat, l’équipe et le club n’ont pas envie actuellement de monter. "Si je parle d’ambitions, je me fais descendre par les filles, se marre l’intéressé. J ’ai repris l’équipe la saison passée. Cela a bien matché d’entrée avec un 9/9 signé dans la foulée. Il y a des joueuses d’expérience et des Mamans. Monter ne fait pas partie de nos priorités. Je me découvre un peu dans le monde Seniors. La saison prochaine, on va intégrer des jeunes à la P2, je pense notamment à la jeune Alexandra Stassin."

Avant la saison prochaine, le coach D’hondt vivra la belle apothéose de la fin du cru 2022-23. Avec la joueuse Justine Lecomte, il a été sélectionné par ses pairs pour mener la sélection P1 au prochain All-Star Game.