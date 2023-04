Un net regain en Brabant wallon est constaté ces derniers mois. Alors que la pluie n’a cessé de tomber, parfois intensément, vendredi et samedi, 187 des 198 pré-inscrits se sont présentés à Gastuche pour la seconde manche de l’année, organisée en dernière minute par les Blancs Gilets qui ont été sollicité par la FCWB pour remplacer Jemelle.

Le club local a vu une forte délégation de ses plus jeunes membres avec, à la clé, le succès d’un des siens, Adam Balamat chez les poussins. Si les Blancs Gilets étaient en nombre avec plusieurs jeunes Gréziens au départ, deux autres jeunes bikers étaient dans leur jardin puisqu’Arthur et Thélio Goossens habitent à 500 mètres du parcours ! "Un bel avantage ce week-end de pouvoir se lever tard grâce à une course organisée dans le fond du jardin, reconnaît Michaël, le papa. On a eu droit à un parcours devenu très exigeant et glissant par les pluies des derniers jours."

Du côté des fistons, Thelio comme à son habitude a pris un départ en douceur "avant de monter en puissance et remonter doucement à la sixième place malgré de belles glissades."

Arthur, pour sa part, a démarré de plus loin au départ et a été contraint de doubler les filles parties devant lui. "Il a fait une remontée pour prendre au final une belle dixième place dans sa catégorie. Avec un parcours contenant de belles ornières et donc pour lui, de belles glissades, cela lui a fait garder le sourire tout au long de cette course même si elle a été rendue exigeante par le temps."