De la boue mais du bonheur au Trail des Cisterciens

Séduits par les échos reçus au préalable, Jessica Nihant et Renaud Oorlynck, accompagnés de Nelly, leur beagle de cinq ans, ont tenté l’expérience. "C’était en effet une première pour nous. On a trouvé le parcours super chouette mais il y avait de la boue partout et donc c’était très glissant et super technique. Un peu compliqué pour Renaud et moi, beaucoup moins pour Nelly qui a profité de ses quatre pattes dans les zones glissantes. Ici, on a opté pour le parcours de 37 kilomètres, mais on a dû se tromper quelque part car on a 39 bornes au compteur (rires). On voulait en fait tester une longue distance. Nous participons à des trails chaque semaine généralement."

Si la boue a été omniprésente, la météo n’a pas été trop mauvaise. "Je dirais même que pour nous, elle était géniale et Nelly a adoré avec autant de flaques. Il faut aussi souligner le balisage qui était extra. On a été ravis de le faire la course avec notre chien. On veille à trouver des parcours avec beaucoup de sentiers. On veille aussi chaque fois à demander l’autorisation des organisateurs pour participer avec Nelly. Jusqu’à présent, on a eu seulement deux ou trois refus, généralement car on est en période de chasse et que l’on passe sur des terrains privés. L’odeur du chien pourrait faire fuir le gibier. Et puis aussi, on part de l’arrière pour ne pas gêner d’autres participants. Mais cela se passe à chaque fois très bien."

De son côté, habituée de l’épreuve, Anita Grandmont souligne une "organisation au top comme chaque année, avec des bénévoles souriants et très actifs sur le parcours. Ce n’est pas pour rien qu’ils affichent complet sur les trois distances, 21, 37 et 67 km."

Anita retient aussi "un bon balisage mais vu la météo, il y avait de la boue du début à la fin, des passages assez difficiles et quelques accidents sur le parcours."

Son coup de cœur ? "Un superbe passage dans les vignes de Bousval et l’Abbaye de Villers-la-Ville avec l’accompagnement en musique de la cornemuse."