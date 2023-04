Une semaine après avoir sorti le grand jeu devant Gosselies, Jodoigne n’a joué qu’une mi-temps à Tournai "et quand on ne joue qu’une mi-temps, on ne sait pas gagner un match", a justement résumé Steve Dessart au terme des nonante minutes.

Ses joueurs sont du même avis. "Nous ne sommes pas parv enus à rentrer dans la rencontre, nous sommes passés à côté de notre première mi-temps et le deuxième but, évitable, que l’on encaisse et qui résulte d’une bête erreur, résumait bien nos 45 premières minutes, explique Cyril Pohl. Ce fut meilleur par la suite mais Tournai avait déjà fait une bonne partie du travail. Après la mise au point du coach, nous sommes remontés sur le terrain avec le couteau entre les dents et plus d’envie, on revient de façon méritée à 2-1 mais même si ce fut meilleur, on en a encore encaissé deux buts et au final, on ne mérite pas mieux que cette défaite."

Les montagnes russes

C’est ça le Jodoigne de cette saison, une équipe qui n’est parvenue qu’une fois à aligner deux victoires consécutives. C’était contre Saint-Ghislain et Onhaye en début de saison, à une époque où l’on parlait de titre et de tour final à la Cabouse. "Depuis le début de la saison, nos résultats sont des montagnes russes. On est capables de disputer de très bons matches puis de passer à côté d’autres rencontres, comme samedi à Tournai. Dommage car je trouvais qu’il y avait une amélioration dans nos prestations depuis quelques semaines. Les résultats n’ont pas toujours suivi mais on était dans une bonne lancée."

Mais pas question pour le milieu de terrain de repasser les plats. Il reste trois matches à jouer, Jodoigne est treizième et ne peut pas louper ses trois derniers rendez-vous face à Tamines, Monceau et Braine. "Il nous faut un 9/9 face à trois équipes qui ne sont pas encore sauvées et qui, sans les sous-estimer, seront plus abordables que nos derniers adversaires. Ce seront trois matches très serrés mais vu notre position, des matches à gagner. On aura nos chances, à condition de jouer le coup à fond et de vite oublier le dernier match à Tournai."

Mais avant ça, il y a le week-end de Pâques où l’on ne jouera pas au foot en D3. "Faire un break est peut-être une bonne chose pour certains mais j’aurais préféré jouer pour garder le rythme et vite retrouver le moral."

Il a resigné au club

Cyril Pohl sera toujours Jodoignois la saison prochaine. "Certainement si on reste en D3 et on en reparlera si on descend mais je ne veux pas parler de ce cas de figure car on va tous maintenir Jodoigne en D3. Quant à moi, je me sens bien au club et même si la route depuis Liège est parfois longue, surtout quand on doit se déplacer vers Mons, Tournai ou Symphorinois, mais je me plais au club, l’ambiance est bonne et on me fait confiance."