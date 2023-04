Mais à l’issue des nonante minutes, c’est bredouille que les Tubiziens sont rentrés à la maison, accusant depuis lors cinq points de retard sur La Louvière Centre, cinquième au classement. Une nouvelle opportunité d’engranger trois points de gaspillée, comme le regrettait Thomas De Bie, le portier blanc et Or, d’autant plus que les concurrents directs de la RUTB ont, eux aussi, perdu des plumes durant le week-end. "Ce n’est jamais facile d’aller gagner à Warnant. Le terrain est petit et très compliqué à jouer, et Warnant est une équipe bien en place, qui connaît ses forces et ses qualités et qui les exploite parfaitement. Mais malgré ça, on peut nourrir certains regrets par rapport à la rencontre. À dix contre onze durant les vingt dernières minutes, on aurait pu, ou on aurait dû revenir au score. Nous avons eu les occasions pour au moins égaliser, si pas plus. Mais nous avons gâché une nouvelle chance de prendre trois. Et pourtant, quand on voit les résultats du week-end et de nos concurrents directs pour les tops 5, on se rend compte que nous aurions été bien inspirés en gagnant à Warnant. Namur, Meux et Verlaine ont également perdu, mais nous n’en profitons pas et c’est regrettable."

La pression monte

Et à y regarder de plus près, on se rend compte en effet que les Tubiziens ont peut-être manqué le coche ce week-end, et que cette défaite va venir ajouter encore un peu plus de pression sur ce groupe qui ne respire pas la forme en ce moment, comme l’analysait Thomas De Bie. "Il faut être honnête, ça n’était pas en déplacement à Warnant qu’on devait absolument aller gagner, c’est davantage le cumul de plusieurs semaines de contre-performances qui nous a conduit dans la situation actuelle. On a un calendrier compliqué qui nous attend avec des rencontres face Binche, Verlaine, Rebecq, l’Union et Meux pour ne citer qu’eux, et clairement l’étau se resserre. On sait ce qu’il nous reste à faire, on a encore notre sort entre nos mains, cependant on remarque que c’est compliqué et qu’on n’y arrive pas. Tous les matches vont devoir être joués pour être gagnés, il n’y a plus de questions à se poser."

Malgré la situation délicate, la pression qui monte et le cruel besoin de résultats pour réintégrer le top 5, Thomas De Bie reste confiant quant à l’épilogue de la saison. "La période est délicate, et tout ne tourne pas comme on l’aurait souhaité, cependant je ne sens pas que le groupe doute. Tout le monde est encore bien concerné et conscient qu’on peut y arriver. Il n’y a aucune tension, et nous restons tous solidaires pour atteindre l’objectif."