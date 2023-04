Amandine Ollinger aimerait garder le dossard n° 1 sur le Challenge du BW

Le retour à l’avant-plan de la coureur de Training 7 coïncide à des conditions climatiques peu agréables. Un signe ? "Ce sont les mêmes conditions pour tout le monde, ce n’est pas ce que je préfère, mais on reste motivés à bien s’entraîner, peu importe le temps. Et surtout, il faut veiller à ne pas se blesser sur ces chemins parfois très délicats."

Amandine apprécie la course à pied. "C’est facile, on peut faire cela partout, peu importent les horaires. Je ne suis pas rattachée à un club, je cours de mon côté quand cela m’arrange, souvent du côté de Bruxelles d’ailleurs."

Quant au Challenge du Brabant wallon, "j’aime bien. On y va quand on veut, on n’est pas obligé de faire toutes les courses, on peut s’inscrire en dernière minute. C’est chouette. Les parcours sont variés, il n’y a jamais beaucoup de route mais ils ne sont pas trop compliqués pour autant. Il faut juste faire attention aux conditions climatiques. À Vieusart, c’était vraiment très glissant. À Oisquercq, on a quand même été épargné par la pluie et il y avait pas mal de routes."

Jogging et hockey

Pour la suite de la saison, Amandine Ollinger espère revenir à son niveau. "Mais ce n’est pas toujours évident. Je combine en plus le jogging avec le hockey, il faut donc bien gérer au niveau des charges d’entraînements car j’ai tendance à me blesser rapidement. À part le Challenge du Brabant wallon, j’ai en tête les 20 km de Bruxelles. J’aimerais battre mon record sous 1 h 20 mais je crois que c’est un peu utopique. Je verrai par après à me diversifier un peu. Pourquoi pas tenter le triathlon voire les courses de montagne cet été."