OTTIGNIES (6x3, 19/21 LF, 13 ftes): Gilis 14, Wauthier, VAN TICHELEN 7, BECKERS 4, SNACKAERT 12 (2x3), DEMOLDER, Halloy 9 (1x3), FONTEYN 7, Leroy A. 18 (1x3), Leroy S. 12 (2x3).

Une semaine après avoir mordu la poussière et fait preuve de légèreté défensive à Ganshoren (lanterne rouge), le Rebond Ottignies a réagi de maîtresse façon et a pris une éclatante revanche sur lui-même. Il a inscrit ce dimanche son meilleur total offensif et produit son plus gros écart de la saison. "On a pris un bon départ. Défensivement, on a répondu présent et on était dans l’aide défensive. On a dominé le rebond et on est parti en transition", résume Sarah Dochez, enchantée de ce 25-5 obtenu au bout de dix minutes.

La suite sera tout aussi satisfaisante pour la coach brabançonne qui verra ses troupes accentuer leur domination: 43-16, 58-28, et 83-36. Pour Sarah Dochez, cette belle performance correspondait au meilleur match de la saison: "On a bien attaqué l’anneau. On a rentré nos shoots. Sans Cordi et sans Balza, j’ai aligné Fonteyn habituellement présente en Régionale 1. Je pense qu’on n’est pas loin du match parfait. Ce fut impeccable en attaque comme en défense", concluait la coach ottintoise.