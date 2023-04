Quarts temps: 15-18, 13-16, 23-19, 9-11.

JSB MAFFLE: Quensier 0, Vandenbogaerde 0, Z. Laloy 16, A. Meunier 0, Majchrzak 4, M. Meunier 8, Andries 18, Delfante 6, Boudry 2, Vilette 6.

CASTORS BRAINE: Dombret 2, Bonacorsi 8, Kaminski 14, Fontaine 4, Vancabeke 16, Tchatchou Tomy 6, Farricelli 9, Bellemans 3, Dupont 0, Schwartz 2.

Dans les premières secondes, avec un Boudry en feu, Maffle s’envolent à 12-2. Le temps que les Brainois se réveillent et le premier quart est déjà terminé sur le score de 15-18. Malgré une énorme volonté des Mafflous, pas trop en réussite dans ce second quart temps, les Brainois insistent et font 28-34 à la pause. "On ne commence pas très bien car on loupe la plupart de nos shoots ouverts, commente Gianni Maren, le coach de Braine. Sans paniquer nous sommes revenus au score et nous avons ensuite intensifié notre travail défensif qui a fait la différence. Le troisième quart ne fut pas à notre avantage. Il faut dire que les supporters de Maffle ont porté leur équipe. Zoran Laloy s’est illustré en nous plantant 8 points d’affilée pour maintenir son équipe dans notre sillage."

Les Brainois sont heureux de conclure le troisième quart à 51-53. "Maffle a tout donné, jusqu’à la dernière seconde avec un dernier trois points pour faire 60-64, concède le coach brainois. Ce fut très physique. Un vrai bon match de préparation avant les play-off, en plus dans une chaude ambiance. C’est chouette de jouer ce genre de rencontre, pleine d’intensité et de folie."

Si Maffle a égalisé au début de quatrième quart, les Brainois ont donné le coup d’énergie pour s’imposer. "Les deux équipes étaient rincées après ce match, ajoute le coach de Braine. Quoi qu’il en soit, cela nous a fait du bien d’avoir une telle opposition. Notre victoire démontre que l’équipe a les ressources pour gagner un match et de le retourner en sa faveur même quand elle est dans l’adversité et dans le dur."

Toujours invaincus, les Brainois savent désormais à quoi s’attendre en demi-finale des play-off, si Maffle se qualifie. Avec trois victoires d’avance sur Mons Hainaut, ils ne sont plus qu’à un succès du titre. Vu comment ils dominent ce championnat, personne ne pourra les en priver.