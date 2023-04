Avancé au samedi soir en raison du Carnaval de Genappe, cette dernière sortie de la saison s’est bien déroulée pour l’équipe locale qui n’avait plus gagné depuis le 15 janvier. "Un peu comme à l’aller, on n’était pas trop dedans et on a raté énormément en première mi-temps, puis notre adversaire n’a plus eu voix au chapitre en deuxième, même si le score aurait pu/dû être plus lourd. Mais, on a passé un chouette moment", résume Gary Illegems (T1).

Waterloo Lion’s – Léo B 0-1

But: Asumani (0-1, 68').

Très mauvaise opération pour le tour final même si tout reste possible en cas de succès lors de la dernière journée pour les Lion’s. "C’était bis repetita par rapport au match de l’AFC car on a joué face à un bloc défensif qui ne nous a pas laissé les espaces qu’on aime malgré le fait qu’on ait eu pas mal d’occasions, analyse Alain Nzanza (T1). On rate un penalty en première mi-temps, on continue à pousser et eux jouent bien le coup sur un ballon en profondeur. Et à 0-1, c'était Fort Alamo !"

Ophain B – Villers B 5-1

Buts: Verhelle (1-0, 9'), Bourguignon (2-0 et 3-0, 10' et 30'), Courtens (3-1, 55'), Bourguignon (4-1, 69'), Durieux (5-1, 84').

Après être revenu deux fois au score à Genappe, mercredi dernier (2-2) "dans un derby équilibré où la décision aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre, on a commis trois erreurs individuelles qui nous ont obligé de courir derrière le score, analyse Frédéric Vandekerkhoven (T1). À 3-1, on a eu pas mal d’occasions, on tire sur le poteau, puis on prend le 4-1 sur un contre et ce scénario résume bien notre saison."

Ophain a livré une solide prestation.

"Je ne sais pas si c’est l’intronisation de Patrick Longfils où l’effet du dernier match à domicile mais à l’exception des dix premières minutes en deuxième mi-temps, on a très bien presté en jouant vers l’avant et les uns pour les autres", savoure Michaël Ervier (T1).

Ol. Anderlecht – Waterloo B 1-1

Buts: Kabobo sur pen. (0-1, 30'), Pilder c.s.c. (1-1, 59').

Les visiteurs ont perdu leur gardien, Pérignon, exclu après vingt minutes et suppléé par un joueur de champ, Rukoza. "On était bien dedans jusqu’à cette rouge assez sévère, estime José Ngoyi (T1). Malgré tout, on a bien géré le match et on prend un bon point qu’on est allé chercher avec le cœur, même si on a eu deux belles occasions pour l’emporter à la fin."

Ixelles B – Nivelles B 5-2

Buts: Dille (1-0, 10'), Soundorom sur pen. (2-0, 12'), Tshimpoy (3-0, 28'), Vennekamp (3-1 et 3-2, 35' et 44'), Dille (4-2, 66'), Letaïef (5-2, 88').

Défaite trop lourde dans les chiffres pour les Nivellois qui avaient pourtant refait une grosse partie de leur retard à la pause. "Nous avons été trop fébriles défensivement en première mi-temps, remarque Cédric Musette (T1) qui a pris le sifflet en l’absence d’arbitre. À 3-2, notre adversaire n’a pas été dangereux en deuxième mi-temps mais il marque sur deux contres."