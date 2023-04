P3B : Un point suffira à Clabecq dans deux semaines

Clabecq a directement pris le match à son compte avec un goal d’Ysebaert annulé pour hors-jeu et Bouquiaux qui passa proche d’un autogoal, mais il a dû patienter une grosse demi-heure pour déflorer la marque. Ysebaert recevait le ballon dos au but, se retournait et faisait mouche sur un tir légèrement dévié par Ryckewaert (0-1). Pendant ce temps, Etterbeek menait 0-2 au repos à Ganshoren B.

Il ne fallait que dix minutes en seconde période au leader pour tuer tout suspense. Sur un coup-franc de la droite du rectangle, Veyt surgissait au second poteau pour doubler la marque et, trois minutes plus tard, Ysebaert décochait une frappe imparable pour Demeyer (0-3). De la dernière demi-heure, on retiendra ce tir lobé de Debecker sur la latte qui aurait permis aux locaux de sauver l’honneur. "Je n’ai pas reconnu mon équipe dans l’intensité et la mentalité par rapport aux dernières semaines, regrettait le T1 de l’AFC, Fabrice Deman. Comme souvent, on n’a pas bien entamé la deuxième mi-temps et notre adversaire n’a pas eu à forcer son talent pour décrocher une victoire logique."

De son côté, Etterbeek s’imposait 0-4 et reste donc à l’affût, à trois points de Clabecq mais a égalité de victoires et avec un meilleur goal-average, avant le grand final du 16 avril.

Arbitre: M. Stroobant

Cartes jaunes: Thienpont, Bouquiaux, Llado, Ooghe, Bouzidi

Buts: Ysebaert (0-1, 34'), Veyt (0-2, 52'), Ysebaert (0-3, 55').

BRAINE-WATERLOO: Demeyer, Ribant (77' Gérard), Ryckewaert, Marchesi, Bouquiaux (77' Weckhuysen), Laci, Debecker, Dardenne, Thienpont, Zaiti (68' Bouzidi), Ooghe.

CLABECQ: Devuijst, Delahaye, Villagracia, Ibrahim, Mota, Charrite, Faitah, Goossens (46' Llado), Veyt, Buttice (79' Tortolani), Ysebaert (85' Ordonez).