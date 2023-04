Pour son dernier match à domicile en tant que T1 de Rebecq, Francesco Marrella voulait terminer en beauté. "L’envie était là, mais malheureusement ça n’a pas marché", déplore l’entraîneur. "On savait av ant de commencer que ça allait être dur pour nous, une semaine après le match contre Saintes. On a continué notre philosophie de jeu, mais on a manqué de fraîcheur offensivement. Et quelques erreurs d’inattentions nous ont coûté quelques buts."

La Hulpe – Braine B0-1

But: Makiese (0-1, 62').

La Hulpe loupe sa chance contre Braine B et s’écarte donc un peu plus du tour final. "On n’a pas fait un bon match. C’est l’équipe qui avait le plus envie qui a gagné, donc chapeau à eux parce qu’ils se sont donnés à fond. Ils ne nous ont pas laissé un mètre. C’est dommage pour nous", indique Stéphane Vandorpe (T1). Pas de grosse déception pour autant pour l’entraîneur. "Notre objectif en début de saison était d’être dans les cinq premiers. On a eu un peu plus d’espoir ces derniers matchs de jouer ce tour final mais je suis déjà content qu’on ait atteint cet objectif-là."

"Maintenant, il nous reste un match pour atteindre nos objectifs. On a toujours notre sort entre les mains (pour jouer le tour final NDLR.)", lance Axel Smeets après la victoire. "Une victoire méritée sur l’ensemble du match, on a eu la maîtrise du jeu. On a eu des reconversions rapides et j’ai pu voir que les joueurs ont respecté la tactique mise en place. Avec une mention honorable pour Destain et Leyseele qui ont fait partie des joueurs qui ont tenu l’équipe pour cette rencontre."

Saintes – ES Braine4-1

Buts: Basbas (1-0 et 2-0, 7' et 23'), Casellas (3-0, 43'), Labiad (4-0, 81'), Vandevelde (4-1, 86').

Victoire importante pour Saintes, qui reste dans la course pour le titre. "Les joueurs ont fait un travail sérieux, appliqué. On a dominé de A à Z et on n’a rien donné, souligne Dorian Nizot (T1). Mais on ne se fait pas de film, on va surtout jouer le tour final. On va devoir encore demander aux gars de bosser. C’est un peu plus chaud mais si on veut monter, ça passera par là."

Une défaite logique pour l’entraîneur brainois Michael Ghion. "On savait qu’il fallait être présent dans l’impact, ce qu’on n’a malheureusement pas réussi à faire. On a essayé de revenir avec des bonnes intentions malgré le 3-0 mais ça n’a pas été possible. Saintes jouait le coup pour le tour final donc ils étaient au-dessus de nous dans l’envie et dans le reste aussi. On n’a rien à revendiquer aujourd’hui."

Chastre – Ophain1-1

Buts: Barbieux (0-1, 54'), Niangbo (1-1, 72').

Un point crucial remporté par Chastre. Un nul qui permet de sortir mathématiquement de la zone de relégation. "On laisse le Stéphanois avec beaucoup d’écart maintenant. Avec un résultat logique en plus. Ophain a eu un peu plus d’occasions que nous, mais l’égalité est méritée, surtout que les joueurs se sont battus jusqu’au bout contre une équipe qui prépare le tour final", indique Hassan Riani (T1).

Résultat logique également du côté d’Ophain. "On prépare surtout le tour final. J’ai fait tourner l’effectif comme il fallait. D’ailleurs, j’ai fait quatre changements à l’heure de jeu, ce que je ne fais jamais habituellement. Mais on savait qu’on n’avait rien à jouer pour ce match donc c’était un bon match amical en préparation pour la suite", explique Romuald Lecocq (T1).

Nivelles – Rixensart0-5

Buts: Giurdanella (0-1, 13'), Aramian (0-2, 25'), Giurdanella (0-3, 32'), Van Espen (0-4, 80'), Muamba (0-5, 85').

Une défaite, mais pas de déception pour Rudy Deschamps (T1). Étant relégué d’office, Nivelles prépare déjà sa saison prochaine. "On donne du temps de jeu à des jeunes pour voir s’il est possible d’en intégrer à l’équipe la saison prochaine. Et pour cette rencontre, ils se sont bien débrouillés. On prend trois buts sur phases arrêtées à cause d’un manque d’expérience. Mais on a essayé de faire opposition à Rixensart. Et mis à part quinze dernières minutes difficiles, le reste était plutôt positif."

L’occasion aussi de faire jouer la nouvelle génération pour Pierpaolo Giunta (T1). "On a surtout fait jouer des jeunes. Mais je voudrais quand même féliciter Nivelles, parce qu’ils ont essayé malgré leur situation dans le championnat. Ils ont joué au foot et ça fait vraiment plaisir à voir. Et de notre côté, c’était également un match sérieux. Niveau mental, l’équipe a été vraiment bien."

Wavre Limal – Villers2-1

Pour Frederic Balan (T1), la défaite de son équipe s’est notamment jouée sur deux décisions arbitrales discutables. "La première mi-temps est à notre avantage, la circulation du ballon est clairement de notre côté. Malheureusement, on prend le 1-1 juste avant la mi-temps, ce qui n’est jamais bon. Juste après, on remonte et on a pu voir que le moral a changé de camp. Après, il y a tournant du match. puisqu’on est réduit à dix à l’heure de jeu sur une décision sévère. Malgré tout, on arrive à rester dans le match et on se crée même un penalty qui aurait dû être sifflé. C’est dommage parce que les garçons ont été méritants. Le nul aurait été plus logique."