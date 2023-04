P2B: Auderghem se rapproche du titre et condamne Stéphanois au barrage

Car c’est bien ce cas de figure qui devrait se présenter dans quelques jours au bout de la E 411 puisqu’Auderghem l’a emporté à Court-Saint-Étienne, non sans s’être offert quelques frayeurs quand les Stéphanois ont égalisé à vingt minutes du terme. "Grande frayeur même, d’autant plus que leur goal tombe de nulle part, lance Fabio Magnoni. Maintenant, ce goal, et même le match, résume notre saison. On gagne, mais dans la douleur, et après avoir puisé dans nos réserves. Mais mes joueurs ont été fantastiques pour arracher cette victoire."

Une victoire qui ne fut donc pas si simple à se dessiner avec un score indécis de 0-0 à la mi-temps, même si Auderghem semblait déjà au-dessus en ratant trois grosses occasions aux alentours de la demi-heure de jeu.

La reprise fut équilibrée avec une équipe de Stéphanois qui est bien remontée sur le terrain, s’offrant au passage une grosse occasion de mener au score, mais qui va se retrouver menée 0-1 suite au but inscrit par Hammas. "On pensait alors avoir fait le plus difficile, d’autant plus que nous n’avons pas profité de belles occasions de faire 0-2."

Stéphanois n’en demandait pas tant pour égaliser par Delespesse et relancer la rencontre mais du côté d’Auderghem, un certain Raddas monté au jeu quelques instants plus tôt allait faire la différence. Contré fautivement dans le rectangle, il offrit à Kuci le but du 1-2 sur penalty avant d’offrir un caviar à Martinez pour le 1-3. "C’est un gros soulagement pour tout le club, savoure encore Fabio Magnoni. On a bien fêté cette victoire, on sait qu’il nous reste un match à ne surtout pas bâcler contre Nivelles mais on a parcouru 80 % du trajet vers le titre."

La technique du match

Arbitre: Nicolas Heylen.

Cartes jaunes: Schauwers, Voet, Vanden Hove, Raddas.

Buts: Hammas (0-1, 58’), Delespesse (1-1, 72’), Kuci (1-2, 80’), Martinez (1-3, 91’).

STEPHANOIS: Sprimont, Schauwers, Lucas (84’ Clément), Delespesse, Tengrootenhuyse, Basile (46’ Mortier), Dechamps, Voet, Hemelhof, Helm (86’ Naili), Dequenne.

AUDERGHEM: Van Den Eynde, Berkes (52’ Raddas), Hammas, Martinez, Termini, Porton, Agorakis, Vanden Hove (77’ Maiga), Hasevoet, Guven, Kuci (85’ Vanhole).