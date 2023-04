Les buts de Perwez par Siroux (3) et Benazzi.

Le champion a fêté son titre de belle manière devant ses supporters. "Vu les circonstances, on a entamé ce match avec moins de préparation et concentration mais par respect pour tout le monde, on souhaitait disputer un match sérieux et ce fut le cas, apprécie le coach Yvon Lazard. En face, leurs jeunes ont montré beaucoup de bonne volonté, ils sont d’ailleurs revenus à 1-1 en début de seconde période mais les garçons se sont alors montrés plus appliqués, le reste à suivi et on pouvait même en inscrire plus."

Stade Everois – Genappe4-3

GENAPPE: Hannon, Dutrieux (46’ Brichart), Van Landschoot, Berdayes, Van Der Groten (80’ Chyrchel), Sanchez, Marques, Jonckheere, Becker (67’ Hannon), Roulez, Maistriaux.

Les buts de Genappe par Maistriaux (2) et Roulez.

Match à rebondissements dimanche après-midi sur le deuxième terrain du Stade Everois, un terrain en herbe. "Plutôt un terrain en boue, gras et lourd, sur lequel il était impossible de jouer au football", précise Julien Darquenne.

Menée 2-0, son équipe va parvenir à égaliser à 2-2 et encore à 3-3 quand Evere est repassé devant mais ce sont finalement les Bruxellois qui vont arracher la totalité de l’enjeu. "On a eu deux piquets, il y a eu un penalty de chaque côté, mais au final, l’équipe qui en voulait le plus a gagné et ils ont fait ce qu’il fallait pour que ce soit eux."

Sp. Bruxelles – Grez-Doiceau3-2

GREZ-DOICEAU: Detry, Deneubourg (72’ Sirhi), Nineza (60’ Beersaerts), Wenin, Bakala, Pelizza, Torres (60’ Duchene), Duhem, Gueuning, De Beule, Gasmi.

Les buts de Grez-Doiceau par Gasmi et Duhem.

Mené 1-0, Grez réagit bien, égalise par Gasmi, sur un assist de Duhem, et le score de 1-1 à la pause est plus correct, "même s’ils marquent sur leur seule occasion, un tir dévié, regrette Sébastien Eggerickx. On méritait mieux au repos."

À la reprise, le Sporting repasse devant sur un penalty. "Un cadeau. Même l’arbitre ne doit pas savoir pourquoi il le siffle. Cela a faussé la suite de la rencontre."

D’autant plus que l’écriteau passera encore de 2-1 à 3-1 et si Grez reviendra à 3-2 par Duhem, bien servi par Beersaerts, cela ne changera rien. "Un nul aurait été plus logique. On ne participera pas au tour final et le dernier match contre Etterbeek se jouera pour l’honneur."

Evere – Lasne-Ohain4-1

LASNE-OHAIN: Zimmermann, Duhot, Demeur (46’ Ceusters), Desnel, Charpentier, David, Laklia, Goffette, Lenoir (46’ Goffart), Dierinckx, Relecom (63’ De Coene).

Le but de Lasne-Ohain par Laklia.

La défaite de Lasne-Ohain est-elle logique ? "Oui car nous avons été absents en première mi-temps. On a été mauvais et menés 3-0 au repos puis quel gaspillage en seconde", peste Christophe Collaerts qui a fait ses couptes: "On a hérité de seize occasions, et de véritables occasions, mais on frappe quatre fois sur le piquet, on rate trois face-à-face et on ajoute un autre gros raté, seul devant le but vide. À un moment donné, quand on rate autant, on ne peut rien prétendre. C’était un jour sans."

Tubize-Braine B – Kosova8-0

TUBIZE-BRAINE B: Kera, Bationo (77’ Hatungimana), Velasco (85’ Bouabid), Capon, Aloui, Guilleaume, Bonura, Onanga, Mabokoy (77’ Charlier), Pierret (67’ Bokota).

Les buts de Tubize-Braine par Pierret (2), Onanga (2), Velasco (2), Hazard, Charlier.

Ce n’est pas un poisson d’avril après l’heure. Tubize-Braine B l’a bien emporté 8-0 devant Kosova, pourtant deuxième du classement. "Je ne sais pas ce qui se passe chez eux, c’est leur cuisine interne, mais ils n’en voulaient pas, résume Taner Akkan. Chez nous, les gars étaient bons et ils ont fait ce qu’ils devaient faire."

On a eu droit à un match à sans unique, sans opposition pour les Tubiziens qui menaient 3-0 au repos avant de planter cinq buts supplémentaires en seconde période.