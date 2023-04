Quarts temps: 18-12, 17-20, 8-14, 21-9

NAMUR: Matthys 2, Giaux 11 (1x3), Hucorne 8, Iemmolo 11 (2x3), Boosten 6, Colin, Chirishungu 3, Vandy 3 (1x3), Cool 9 (1x3), Remacle, Godart 2.

OTTIGNIES: Baillet 0, Habimana 2, Snackaert 0, Barme 16 (2x3), Hauet 10, Pirlot 4, Haesendonck 4, Dochez 9 (3x3), Demonceau 2, Kazadi 15, Vermylen 4, Fonteyn 2.

Le Rebond qui poursuit sa course en solitaire pour le titre s’en allait défier ce dimanche une équipe de Namur qui est toujours en quête de victoires pour s’éloigner de la zone rouge. "C’est une équipe de Namur très active au rebond avec une mentalité d’équipe qui n’avait rien à perdre, que l’on a affronté ce dimanche, un peu comme on s’y attendait, explique le mentor local, Olivier Mulaba. Namur prendra d’ailleurs l’ascendant au second quart pour un court instant, mais nous resterons concentrés pour finir la mi-temps en tête de trois petits points. Après un chassé-croisé dans le troisième quart, on passera définitivement devant dans le dernier acte, sous l’impulsion de Dochez et de Barme qui convertissent leurs tentatives à 3 points au meilleur moment, ainsi que de Kazadi qui fera un chantier dans la raquette. On peut féliciter les jeunes de Namur qui nous ont posé pas mal de souci, notamment grâce à leurs réussites aux shoots. On peut être contents du résultat et des trois points de la victoire", sourit l’intéressé.

Après une semaine de repos, les Ottintoises se déplaceront à Bruxelles pour y affronter le champion de la saison dernière, Ganshoren. L’occasion pour un passage de relais, et pour le Rebond de fêter son titre en cas de victoire.