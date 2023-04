Quarts temps: 18-21, 13-25, 12-19, 14-13.

BELGRADE: Beca 0, André 7, Davreux 7, Pretto 3, Hucorne 5, Depouhon 9, Cerquarelli 10, Mommer 2, Thiry 11, Bampolineza 3.

NIVELLES: Diop 2, Cockmartin 13, Bataille 17, Navez 21, Di Frncesco 3, Goffin 10, Renversez 4, Bizet 8, Loubières 0.

Sans Vincent Renard (élongation) et Geordy Mulumba (otite aiguë), les Nivellois se prennent un 5-2 d'entrée qui a de quoi les replonger dans le doute. Mais Charly Navez met tout le monde d’accord en permettant à Nivelles de revenir sur Belgrade avant de prendre cette première manche très disputée.

Belgrade s’accroche et puis d’un coup, Nivelles hausse le ton et c’est 27-43. Nivelles vient de planter un 0-12 qui fait mal aux Belgradois qui regagnent les vestiaires tout penauds avec un solide 31-46 en travers de la gorge. "Malgré les absents on a su retrouver le basket chatoyant que l’on proposait en début de championnat, se réjouit Phivos Livaditis. Même si nous nous sommes relâchés dans les dernières minutes, nous avons vraiment bien géré ce match en dominant les échanges avec un beau jeu collectif et des pourcentages aux shoots nettement plus conformes à nos habitudes."

Au début de la seconde période, Belgrade encaisse un nouveau 0-12 pour faire 38-62. Les carottes sont cuites. Belgrade ne reviendra plus (43-65 à la 30e). Nivelles clôt sa mauvaise passe de la plus belle des manières. "C’est une très bonne victoire contre un adversaire très difficile à manier sur son terrain, ajoute, satisfait, le mentor de Nivelles. Je suis évidemment content du résultat mais surtout de la manière dont mes joueurs ont su prendre en défaut notre adversaire. Nous allons profiter d’une semaine de repos avant d’aborder la toute dernière ligne droite. Ce sera l’heure de vérité car nous devons préserver notre seconde place qui pourrait être synonyme de montée en TDM1."

Nivelles a toujours son sort entre ses mains mais il lui faudra encore batailler pour assurer son titre de vice-champion en attendant la confirmation de sa licence pour la TDM1.