Lilou, premier jogging, première victoire

Deux distances au programme, et sur la longue, c’est le Chaumontois Romain Paul qui l’a emporté sans discussion possible devant Dorian Moureau et Kevin Moureau. Chez les dames, Amandine Ollinger a ajouté une nouvelle victoire à son compteur en prenant le meilleur sur Elodie Dancette et Christelle Lemaire.

Kenzo Vanderstraeten n’a pas laissé passer l’occasion de l’emporter chez les messieurs sur la petite distance où, chez les dames, la jeune Lilou Parvais s’est illustrée. À 17 ans, l’athlète de l’USBW, connue jusqu’ici pour sa polyvalence en athlétisme et ces derniers temps, au saut en hauteur, a décidé de se tourner vers le 800 mètres sur piste. Il lui fallait réaliser une sortie plus longue et elle s’est décidée à prendre le chemin d’Oisquercq pour prendre part à l’épreuve. "C’était mon tout premier jogging chez les grands. J’avoue que j’ai vraiment bien aimé. L’organisation était vraiment top et on a en plus échappé aux gouttes, en tout cas moi sur la petite distance. Cela fait plaisir de l’emporter."

Lilou a découvert un autre milieu. "Ici, c’est plus convivial et chaleureux, il est possible de parler avec les autres coureurs. Il m’a fallu cependant gérer. Tout d’abord le départ. Il est en côte, il faut se faufiler même si j’avoue que cela n’a pas vraiment trop frotté. J’ai opté pour un départ rapide puis, avec ma grande taille, j’ai pu réaliser de grandes foulées dans la descente pour être bien placée. L’inconnue dans ce genre de jogging, c’est de savoir où on en est par rapport aux adversaires puisque, jusqu’à la bifurcation, on ne sait pas trop quelle distance ont choisi les autres. Dans l’euphorie, on fonce puis, pour ma part, une fois la bifurcation passée, je me suis rendu compte que j’étais seule. J’ai enfin pu ralentir et reprendre un rythme plus correct car il fallait terminer."

La dernière côte a été bien maîtrisée et la victoire l’attendait au bout. "À présent, place à la piste avec comme objectif pour 2023 de faire un bon chrono au National, sans me mettre de pression."

Et le jogging ? "Il est possible que je prenne part à la dernière manche de Waterloo."