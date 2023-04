Quarts temps: 18-18, 10-20, 13-24, 7-12.

LOYERS : Ippersiel 16, A.Ernoux 5 (1x3), Dhaens 2, Gailly 3 (1x3), Mathieu 16, J.Ernoux 3, Gérard 5

BRAINE: DEVOS 9, Popovici 3, MARBLIE 13, Comelli 2, Meunier 4, ROBERT 4, MAERTEAU 6, TILMANT 10, Muylaert 17, Briclet 0, D’Aronco 6.

Le coach François a vu son équipe accrochée au premier quart temps puis prendre dix unités d’avance au repos (28-38) avant de complètement dominer la seconde mi-temps (20-36) pour donner une belle différence au total. "On a joué contre sept adversaires. La fatigue s’est fait ressentir dans leurs rangs et il y a eu moins de lucidité chez les Namuroises en seconde mi-temps. Nous, on n’était pas mal en première mi-temps mais alors qu’on avait limité Loyers à 6 points marqués au second quart temps, on a encaissé 4 points en moins d’une minute. Il y avait dans nos rangs quelques errements défensifs et quelques ajustements à produire en attaque. Par la suite, notre travail de sape a payé. On a vite fixé 30-50 au marquoir. On savait qu’un moment, ça allait passer. Nous n’étions pas dans un grand jour en pourcentage de réussite aux shoots mais on marque tout de même 74 points en déplacement. On fait la fine bouche et j’avais dans l’équipe deux ou trois filles frustrées par leur prestation, c’est un signe qu’on devient exigeant."