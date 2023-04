(16-25, 25-21, 27-29, 25-14, 17-15).

GUIBERTIN: Florian Malisse, Simon Van De Voorde, Romain Vanhelmont, Jens Christiaens, Gertjan Vande Velde, Gil Hofmans, Sébastien Dumont. Sont montés: Guillaume Godart, Guillaume Dussart, Niels Huysegoms, Robin Foret, Gert Van Walle.

Waremme s’alignait sans les services de Roman Abinet. Les premiers échanges du dernier derby wallon de la saison ont été équilibrés jusqu’à 10 partout. "Nous avons alors fait la différence en jouant très bien. On donnait vraiment le ton durant ce premier set. Nous avions le match en main", indiquait le coach guibertin, Wannes Rosiers.

Pour une raison qui ne s’explique pas, l’équipe visiteuse a perdu de son aisance après 10 partout dans le deuxième set. "Nous avons ensuite oublié de jouer, nous étions absents. Nous avons redonné confiance à nos adversaires qui en ont bien profité. Les joueurs de Waremme ont toujours gardé leur motivation ce qui a manqué chez nous à certains moments."

Le double changement opéré à 10-9 en faisant monter Gert van Walle et Florian Malisse n’a pas porté ses fruits. Wannes Rosiers avait encore une cartouche en impliquant Robin Foret à 18-13. Mais rien n’y a fait. Guibertin n’est pas revenu. La seule satisfaction de la fin de set était la montée de Guillaume Dussart qu’il est sympa de revoir sur le terrain.

1-5 pour Guibertin au tie-break

La troisième manche était encore dominée par Waremme. Les visités avançaient à 15-8 et encore 17-12. La machine visiteuse se remettait ensuite en route. "Nous nous sommes alors mis à rejouer. Nous avons pu remonter notre retard de cinq points. C’est vraiment nous qui décidons de la rencontre. Lorsque l’on joue, on est au-dessus de Waremme. Si on ne joue pas, l’équipe de Waremme a les moyens pour reprendre le dessus."

Guibertin s’est imposé au troisième set sur des attaques de Van De Voorde, Van Walle et Christiaens.

Les visiteurs sont à nouveau retombés dans leurs travers au quatrième set où ils étaient inexistants. Au tie-break, ils ont à nouveau soufflé le chaud et le froid. Après avoir mené 1-5, ils ont dû concéder le retour des visités à 7 partout. Guibertin a sauvé deux balles de match par Guillaume Dussart à l’attaque avant de s’incliner sur un ace de Louis Laenen.

Suite à cette défaite, Guibertin reste en tête avec un point d’avance sur Waremme et deux points sur Achel qui a un match de moins. Achel rend visite à Guibertin vendredi soir. "Nous aurons besoin d’un point pour être assuré de ne pas terminer neuvième", indiquait Wannes Rosiers.