Quarts temps: 27-9, 22-19, 19-19, 24-13

GENAPPE: Makadi Massengo 9 (1x3), Kaminski 0, Ilongo Basosabi 19 (1x3), Kiraranganya 17 (4x3), De Almeida 18, Depetter 16 (3x3), Ngabo Mynyamaicnb 9 (1x3).

Défaite synonyme d’élimination des play-off le week-end dernier, démission de son directeur sportif et homme providentiel Jon Vanderlink cette semaine, et, pour couronner le tout, absence de trois joueurs cadres ce week-end. On peut dire que les circonstances ne plaidaient pas du tout en faveur des pensionnaires de l’Espace 2000.

Pourtant c’est un groupe survolté que l’on retrouvait pour l’accueil des Arlonais. "Il est clair que les circonstances n’étaient pas les meilleures, quand on considère que l’on jouait sans Boussalaa, Kanda-Boko (malade) et Zappulla (à l’étranger), et qu’on perd Kaminski sur blessure à la fin de la première mi-temps, explique le coach intérimaire, Dider Hoofd. Heureusement, les joueurs sont arrivés avec une très belle mentalité pour nous offrir un superbe match. Ils ont été intraitables en défense, creusant directement l’écart avec l’adversaire au premier quart (27-9), et ne lui laissant que très peu d’opportunités de rentrer dans le match en première mi-temps. Au total on n’encaissera d’ailleurs que 60 points, dans ce qui était une vraie démonstration défensive, se réjouit le mentor local. Offensivement, je suis aussi très heureux, car Arlon a proposé différentes défenses, en alternant les zones, pour tenter de nous freiner, mais on s’en est vraiment bien sorti, en privilégiant une très belle circulation de la balle pour contrer leurs tentatives. On a aussi eu une belle réussite aux shoots, et une domination physique sur la rencontre. On espère récupérer nos absents rapidement pour notre match de vendredi prochain."