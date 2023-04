D2 : Rebecq n’a pas résisté au braquage binchois

En effet, alors que la partie avait plutôt bien débuté, et ce malgré une pelouse détrempée et très grasse, les quarante premières minutes auront donné lieu à un agréable duel entre deux équipes qui avaient envie de l’emporter et qui étaient prêtes à se projeter offensivement pour y parvenir. Mais c’était sans compter sur le premier fait de match qui surviendra à la 44e, et l’exclusion de Maxime Vandermeulen, le portier rebecquois, qui sur une sortie hors de son rectangle se lancera dans un tacle, rendu impressionnant par la pelouse très grasse, le long de la ligne de touche et qui empêchera l’attaquant binchois de se saisir du ballon. Une action, jugée dangereuse par l’arbitre qui n’hésitera pas une seule seconde à brandir la carte rouge. Sans deuxième gardien sur le banc, la RUS Rebecquoise se verra obligée d’envoyer son médian, Jordan Henri entre les perches.

En début de seconde période, à dix contre onze et avec un joueur de champ dans les cages, ce sont bien les Rebecquois qui mèneront la vie dure à leurs opposants. Une domination qui se concrétisera dès la 55e grâce à un coup-franc de Camargo déposé sur la tête de Lufimbu. Cette ouverture du score galvanisera les locaux, qui domineront toute cette seconde période, jusqu’aux arrêts de jeu, moment choisi par Binche, qui jusqu’alors n’avait quasiment eu aucune opportunité, pour égaliser par l’entremise de Lespagne à la 93e. Alors que les Rebecquois réclamaient la fin de la rencontre depuis un moment, sur la remise en jeu, Camargo se trouera voulant jouer en retrait vers son gardien et permettra à Scohy d’aller planter un deuxième but, synonyme de victoire pour Binche. Un but fêté par les Binchois devant le banc de Rebecq et qui mettra le feu aux poudres et déclenchera quelques échauffourées. Une triste fin de rencontre pour des Rebecquois, qui avaient jusque-là, et vu les circonstances, réalisé la rencontre parfaite.

Rebecq - Binche : 1-2

Arbitre: Mathieu E.

Cartes jaunes: Traore, Lespagne, Frisanco, Cordaro, Bagayoko, Camargo, Depotbecker.

Carte rouge: Vandermeulen (44')

Buts: Lufimbu (1-0, 55'), Lespagne (1-1, 93'), Scohy (1-2, 94')

REBECQ: Vandermeulen, Depotbecker (80' Mulumba), Cordaro, Traore, Henri, Contino (85' Mpumbulula), Piret, Lufimbu (75' Bova), Delsanne, Camargo, Bagayoko.

BINCHE: Lahaye, Franquin (80' Seggour), Brichant (464 Diarra), Scohy, Mba (68' Losacco), Louagé, Sampaoli, George, Frisanco, Lespagne, Despontin.