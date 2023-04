D2 ACFF: Un mauvais week-end pour les Tubiziens, battus à Warnant

Mais dans leur envolée offensive, un excellent service de Biscotti autorisait un retourné exceptionnel de Scevenels qui laissait De Bie de marbre (1-0). Le goleador local, tout en glissade, activait encore la maîtrise de De Bie, le dernier rempart visiteur.

Après un repos mérité, Scevenels se rappelait au mauvais souvenir de De Bie qui prenait, cette fois, le meilleur. Les Blanc et Or, dès lors, mettaient le siège devant la défense bien organisée des Verts. Les ballons offensifs visiteurs revenaient sans cesse. Heureusement, ils étaient mal calibrés et tombaient systématiquement dans l’arrière-garde centrale des locaux qui se régalaient. Sur une des rares velléités hesbignonnes en seconde armure, l’inévitable Scevenels donnait encore un peu de frayeur à De Bie. Avec l’exclusion de Aarab à la 65e, la mobilisation défensive était plus que de mise du côté villersois.

Le T1 brabançon, Mohamed Bouhmidi, reconnaissait la difficulté de jouer à Warnant. "Sur ce petit terrain, il n’est pas facile de trouver des espaces. Cependant dans le football, il faut être efficace. Je pense que nous avons fait le maximum. Il y a eu beaucoup de duels. Mais sur une surface étroite, c’est difficile de développer un beau jeu. Nous n’avons pas su être efficaces face à une formation qui sera certainement championne."

Arbitre: David Bertholet.

Cartes jaunes: Biscotti, Ouahouo, Delhaye.

Carte rouge: Aharrh (65e, 2e cj).

But: Scevenels (1-0, 30e).

WARNANT: Bizimana, Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels (72e Ganiji), Biscotti, Miezal, Timmermans, Mavuba, Aharrh, Fransolet.

TUBIZE: De Bie, Delhaye, Patris, Lkoutbi, Migliore (62e Giusto), Leite, Aarab, Ouahouo, Van Onsem (85e Afallah), Tepe, Bendriss (72e Taroli).