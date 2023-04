Chastre a concédé sa plus lourde défaite de la saison, samedi, chez le leader. "Je ne vais pas dire qu’on le savait mais on était quand même très déforcé et sans gardienne spécifique, rappelle le T1, Michaël Verstraelen. Même si on était privé de ballon, on a tenu le 2-0 jusqu’à la 38' avec deux beaux coup-francs dont un non cadré et l’autre bien arrêté par la gardienne. Mais le fait de prendre le 3-0 et le 4-0 juste avant la mi-temps nous a mis un coup et certaines filles avaient déjà des crampes."

Sans oublier la blessure de Defossé après dix minutes de jeu, les Chastroises ont été logiquement dépassées. "On a un coup-franc de nouveau sorti par la gardienne, mais notre adversaire n’est pas champion pour rien car il possède une bonne équipe avec de balles individualités. Je ne m’attendais pas à en prendre autant mais il va falloir effacer ce match et se concentrer sur les cinq derniers."

Après la réception de Tienen, samedi, Chastre retournera à Mons le mercredi 12 pour rejouer le match arrêté en raison de la blessure de Margaux Charlier.

CHASTRE: Nkada, Goffaux, Houtart, Baez, Michiels, Delikus, Defossé (10' Naji), Verstraelen, Goetynck, Duquenne, Sekelama (46' Jubary).

Buts: Michez (1-0, 4'), Huysmans (2-0, 12'), Bergen (3-0 et 4-0, 38' et 41'), De Laet (5-0, 48'), Franck (6-0, 53'), Huysmans (7-0, 60'), Houtart c.s.c. (8-0, 65'), Littel (9-0, 70'), Bergen (10-0, 72'), Janssens (11-0, 87').