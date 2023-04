Celia Strizzolo ne pouvait pas monter plus que trois fois dans l’équipe première sur la saison sous peine de ne plus pouvoir s’aligner avec la nationale 3. Et comme le club carolo ne pouvait pas lui garantir une place dans le noyau de l’équipe première la saison prochaine, la joueuse a préféré rejoindre le club de Limal/Ottignies, où elle évoluera en deuxième nationale et rejoindra son amie Camille Evrard, passeuse de l’équipe limaloise. Cette dernière est d’ailleurs ravie de son arrivée.

Limal/Ottignies, qui n’avait cette année que Maurine Renard et Lola Lo Guasto pour cette position, comble donc un manque.

À condition que Lola Lo Guasto confirme, comme l’a fait Maurine Renard la semaine dernière, qu’elle reste au club. Sans quoi, les Limaloises devront encore chercher une ailière.