Castors Braine transfère trois Belgian Cats

Ine Joris (21 ans), Nastja Claessens (18 ans) et Marie Vervaet (23 ans) rejoindront le club de Braine la saison prochaine. Une information parue ce week-end dans le Nieuwsblad que n’a toutefois pas voulu confirmer le club brainois. "Le club souhaite rester focus sur les play-off. On communiquera au terme de la saison", a expliqué Kathleen Schuurmans, la team manager qui n’a pas démenti non plus l’information.