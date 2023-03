Rixensart a fait un pas important vers le titre

Les interclubs se déroulent en huit rencontres, quatre doubles et quatre simples. "Les deux joueurs les mieux classés de chaque club se rencontrent en double. Trois doubles suivent ensuite avec chaque fois un équipier différent. Viennent ensuite les simples où l’on démarre par la rencontre entre les deux joueurs les mieux classés de chaque club. On suit ainsi avec trois autres rencontres en suivant la liste des joueurs les mieux classés des deux côtés."

La différence en simples

Rixensart et Blocry étaient à égalité (2-2) à l’issue des doubles. Rixensart avait gagné ses deux doubles à la belle (21-19 et 21-18) et avait perdu les deux autres 0-2, en perdant trois des quatre sets de deux points.

Les simples devaient départager les deux équipes. Nicolas Vrielynck, Dorian Spilette et Xavier Moonens portaient les visités à 5-3. La défaite de Cédric Batsle face à Stephan Marneffe, 19-21 à la belle, n’avait plus d’importance. Rixensart s’imposait donc 5-3.

À deux journées de la fin, les Rixensartois ont désormais trois points d’avance. "Le but de la saison était de terminer en tête. Nous n’avions pourtant pas le meilleur indice. Avec 4.700 points, nous étions la quatrième équipe de la série. Notre chance a été de jouer régulièrement avec les mêmes joueurs", indiquait Nicolas Vrielynck, premier joueur de l’équipe.

Les Rixensartois ont réalisé un sans-faute jusque début mars. "Nous avons subi notre première défaite contre Kraainem. Ici, contre Blocry, la rencontre était décisive. Il nous reste deux rencontres. Normalement, cela devrait aller. On joue encore contre Walhain, quatrième, et Bad 79, sixième."

Les Rixensartois s’apprêtent donc à monter au sein de l’élite francophone. "La fédération envisage de créer une ligue 1 et une ligue 2 plutôt qu’un top 12. Il n’y a encore rien d’officiel. D’office, nous monterons si nous sommes champions. On ne sait pas encore dans quelle ligue. Normalement, nous devrions enregistrer l’un ou l’autre renfort", termine Nicolas Vrielynck.