En effet, cette semaine, le directeur sportif Jon Vanderlink qui est en charge de la R2, a annoncé sa démission. Quelles en seront les conséquences, difficile à dire, tant que le comité ne s’est pas prononcé. Mais une chose est sûre, nombreux sont les joueurs du groupe déjà en discussion avec d’autres équipes suite à cette annonce. "J’ai en effet démissionné, confirme l’intéressé. Je garde néanmoins mon engagement par rapport à la R2 jusque fin de saison."

Cette nouvelle, combinée à la défaite à Nivelles la semaine passée, qui était un peu la dernière chance pour les play-off, signifie-t-elle l’abandon de la saison pour les joueurs ? "Non, je ne pense pas, réponds le DT. Les joueurs étaient présents et de bonne humeur toute la semaine, et tout le monde semble avoir envie de finir sur une note positive, sans démobilisation. Nous allons donc attendre notre adversaire avec la ferme intention de produire un beau basket, prendre du plaisir et essayer de finir sur une bonne note."

Arlon qui est toujours candidat à la descente, viendra le couteau entre les dents.

Jon lui, veut se concentrer sur la formation de ses deux équipes U12 la saison prochaine.