R2 Dames: Une revanche à prendre pour le Rebond

Battu la semaine passée par la lanterne rouge (Ganshoren), le Rebond Ottignies récupère le trio Leroy – Wauthier – Leroy pour affronter Libramont ce dimanche à 17 h. C’est une équipe au complet qui s’apprête à affronter le neuvième de la Régionale 2. Une rencontre qui ne changera plus rien à la situation ottintoise au classement (6e) mais un match qui servira de révélateur dans la progression collective du team de Sarah Dochez: "À l’issue d’un bon match, on a été battues là-bas de 7 points mais à l’époque (NdlR: en novembre dernier), on ne formait pas encore une équipe pendant 40 minutes. L’équipe s’est améliorée au fil des semaines, on verra donc de quoi on se montrera capables. De toute façon, j’attends une réaction après les 84 points encaissés et la défaite encourue à Ganshoren Dames dimanche dernier."