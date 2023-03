R2 Dames: Les Castors visent un bulletin avec 20/20

Le coach ne pourra compter sur Remi Drantmann (raison familiale), Cassandra De Keyzer (entorse) et Maeva Febrissy. "Maeva a une douleur à l’épaule qui n’est pas handicapante mais on ne va pas la surcharger de prestations. Avec sa bonne performance avec la TDW1 face à Boom, notre Française a donné une corde de plus à l’arc de Fred Dusart. Elle a été ménagée cette semaine à l’entraînement même si elle voulait ardemment participer aux séances. Maeva était sur le banc de la D1 hier en compagnie de Nina Robert et Lisa Marblie. On compte sur Maeva en play-off. Maintenant et je ne le souhaite pas, si on a un ou deux cadres qui se blessent dans ce tour final, ce genre de match doit permettre à d’autres filles de se révéler", ponctue le coach.