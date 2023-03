Les filles d’Olivier Mulaba n’ont plus perdu depuis le mois de Novembre, faisant preuve d’une facilité déconcertante cette saison, à leur grand étonnement ! "On ne va pas se mentir, on ne s’attendait pas à ce que la mayonnaise prenne à ce point cette saison, explique Céline Dumonceau. C’est justement ce qui fait qu’on vit une superbe saison. Le mélange opéré entre l’ancienne garde ottintoises et les jeunes issues de notre formation, est un réel succès. Elles sont très à l’écoute des anciennes et ont soif d’apprendre, ce qui rend les choses plus faciles. En match, ce mélange est fatal. Quand il faut emballer le match, nos jeunes mettent l’énergie nécessaire, et quand il faut un jeu plus posé et calme, les plus expérimentées prennent la relève. Ce sera ce modèle qu’on essaiera de mettre en place pour la réception de Namur, ainsi que pour nos trois autres derniers matchs, en gardant nos principes : énergie, constance et plaisir ! L’objectif étant de finir championnes, même si nous ne souhaitons pas monter en première division."

Lucie Lallou sera absente ce dimanche, mais le reste du groupe sera complet. Quant à la saison à venir, à part la certitude du départ de Isaline Hauet en Erasmus pour le premier semestre, la stabilité semble de mise au niveau du noyau, avec un brin d’incertitude concernant Céline Kazadi.