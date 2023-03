Qualifications francophones: De l’expérience pour les jeunes rixensartois

Les U15 garçons jouent deux championnats. "En jeunes et en quatrième provinciale, poursuit Jonathan Lecouturier. L’équipe est dans le bas du classement en P4. Le but est de faire tourner tous les joueurs à tous les postes. Nous titularisons de préférence les garçons qui participent aux trois entraînements. Nous faisons de la formation, nous ne nous intéressons pas aux résultats en P4."

Les U15 ont participé aux qualifications francophones. "Nous avons visé la performance pour le tournoi. Nous avons décidé de jouer avec ceux que nous estimons les meilleurs. Nous avons réalisé de bons résultats. Nous avons perdu 0-2 contre Nivelles mais en étant chaque fois au-dessus des 20 points. Nous avons gagné 2-1 face à Villers-la-Ville. Nous nous sommes inclinés 0-2 face à Guibertin qui s’alignait avec les deux joueurs de Binche en double affiliation."

Du côté des U19 garçons de Rixensart qui évoluent en P3, certains joueurs, comme Théo Lefèvre et Maxime Cardyn, vont aussi aider en première provinciale. "Lors des qualifications francophones, nous avons fait de bons matchs en U19 mais Guibertin et Chaumont sont pour l’instant au-dessus de nous. Le but pour nos jeunes est de prendre de l’expérience lors de cette compétition."