N2A Dames: Chaumont sans pression face à Namur

Si la partie s’annonce difficile pour les visitées, Hanna Henn se réjouit de disputer une telle rencontre: "C’est un challenge agréable, un chouette match à jouer. On verra ce que cela donnera. Nous n’aurons rien à perdre. Nous verrons si nous aurons des ouvertures à exploiter durant la rencontre", continue l’ailière chaumpontoise.

Estelle Neumann incertaine

Un doute persiste sur la présence d’Estelle Neumann. "Elle avait un petit souci à la cheville. On verra si elle peut-être prête pour la rencontre."

Il restera ensuite deux rencontres à disputer, à Gembloux et contre Limal/Ottignies. Il est donc temps d’envisager le futur.

"Nous n’avons pas de nouvelles pour la saison prochaine. Je pense que si on présente un projet qui tient la route, la plupart des filles vont rester. Personnellement, j’attends que l’on connaisse l’entraîneur et le noyau de la saison prochaine pour me décider."