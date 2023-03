Les U19 de Lasne-Ohain, premiers champions issus de la fusion

Il faut remonter cinq ans en arrière pour trouver trace d’un dernier titre à Lasne-Ohain. C’était également en U 19. "Cette saison, nous en avons trois d’un coup. Et encore, nos U 17 provinciaux sont passés tout près. Dommage car ils seraient montés en IP, comme nos U 15, et cela aurait facilité les choses au niveau formation et organisation."

Coach des U 19, Julien Bouchet est heureux de l’apothéose d’un championnat qui avait mal démarré. "Mi-novembre, on comptait 11 points de retard sur Genappe. Mais depuis lors, on est invaincus. C’est resté serré avec Genappe mais aussi Braine et La Hulpe et on termine finalement premiers avec trois points d’avance sur La Hulpe et cinq sur Braine et Genappe."

Pour le coach, "le groupe n’a pas arrêté d’y croire et c’est ce qui a fait la différence. Ce titre est aussi le résultat de beaucoup de travail, d’application et de concentration avec aussi une certaine forme d’exigence."

Cela fait trois saisons que Julien Bouchet entraîne l’équipe. "Les gars jouent ensemble depuis longtemps mais vu qu’il n’y a pas d’équipe en U 18, des joueurs nés en 2005 ont rejoint le groupe cette saison et je pense que leur apport a fait la différence après des dernières saisons moins fructueuses."

La saison prochaine, Julien Bouchet deviendra l’adjoint de Gilles Stephany en P2. Quant aux joueurs, certains rejoindront les noyaux de P1 et P2 alors que les autres resteront en U 19 où les U 17 de cette saison viendront étoffer le noyau.

Le noyau champion : Charles Cohen, Antoine Corbiau, Boris Deryugin, Maxime El Filali, Felix Evrard, Tautrimas Grazys, Édouard Henri De Frahan, Tanguy Honnay, Ilu Hootelé, Sofian Ismail, Kevin Kowalczuk, Igor Legreve, Tom Londes, Arthur Mario, Thibaut Meert, Kyllian Penocchio, Sacha Praet, Alessio Priore, Nicolas Rage, Gaëtan Roskam, Clément Schmitz, Maxence Soulet, Esteban Tello Santacruz, Charles Van Campenhoudt, Arthur Vankrikenveld, Pierre Michielsen, Timéo Ratajczak.

Staff: Julien Bouchet (T1), Martin Pauwels (T2), Didier Postiaux (gardiens), Shain Ismail, Serge Honnay, Vincent Roskam (délégués).