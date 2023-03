Les U14 provinciaux de Rebecq n’ont été battus qu’une seule fois

Les chiffres sont explicites. Avec une seule défaite, 168 buts marqués et 24 encaissés, les U14 provinciaux de Rebecq sont champions. Deuxième à deux points, Rixensart présente encore de plus belles "stats" mais c’est Rebecq qui est devant. "On a été battus à Rixensart au match aller, on avait un point de retard sur eux à la trêve puis on les a battus au retour , explique le coach Robert Fueyo. La différence, c’est leur match nul contre Stéphanois alors que nous avons remporté nos autres rencontres. Quant au gros average, il s’explique par une série assez faible. Avec Rebecq, Stephanois, Grez et Rixensart étaient au-dessus du lot mais à part eux… Maintenant, quand je vois des équipes qui ont encaissé 200 goals et qui sont toujours présentes et au complet en fin de saison, je trouve ça génial. C’est ça la passion du foot."