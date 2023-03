Les U14 de Perwez sont champions, sur les traces de leurs aînés

Le même week-end que leurs aînés, les U14 régionaux de Perwez sont devenus champions. "On termine devant Saint-Michel et Braine, précise le coach Fatah Zougagh. C’était un championnat intéressant avec plusieurs équipes bruxelloises dans la série. Certains adversaires ont pu jouer avec leurs différents noyaux alors qu’on a qu’une seule équipe U14 à Perwez. On s’est battus avec nos armes, on avait même un U12 et un U13 dans l’équipe. Le titre en est d’autant plus beau."