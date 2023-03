Les Chastroises n'auront rien à perdre chez le leader

Déjà fort déforcées par les absences de Bernard, Genard, Arcoly, Adens, Houbrix, Francx et Charlier, les Chastroises ne pourront pas non plus compter sur De Henau pour les dépanner au goal. C’est donc Marie Claire Nkada qui sera alignée entre les perches. "Elle l’avait déjà fait et plutôt bien pendant une mi-temps lors du match à Anderlecht. Et puis, elle a régulièrement joué au goal et à un bon niveau jusqu’à ses 17 ans."

La gardienne de fortune risque d’avoir du boulot face au leader de la série qui a décroché le titre de champion, samedi dernier, lors de son partage au Standard, son dauphin. "On avait le bus devant notre rectangle et on n’avait pas spécialement pu sortir à l’aller (NDLR: défaite 0-5) . Cet adversaire ne m’avait pas non plus impressionné comme l’avait fait le Standard, mais il n’est pas en tête pour rien. On n’appliquera plus le même genre de tactique, sinon on ne s’amuse pas, et on jouera avec le système qui nous convient bien depuis des semaines."