Les amateurs de balle pelote devront encore patienter

Les clubs auront perdu deux semaines de préparation. "Plutôt que de démarrer début mai, on devrait sans doute retarder le début du championnat et continuer à jouer en septembre durant lequel nous disposons encore de bonnes conditions climatiques", indiquait Hector Tubiermont, responsable du club de Genappe. Ou alors aller se préparer en Espagne dans la région de Valence où l’équipe nationale a disputé les championnats du monde cette semaine sous 25° et plein soleil.

En promotion, les clubs de Tangissart et de Genappe ont décidé d’annuler leur rencontre programmée à Tangissart ce samedi 1er avril. Les deux équipes se retrouveront, si le temps le permet, le samedi 8 avril à 14h à Genappe. Du côté de Nil-Saint-Vincent, l’équipe de promotion devait se déplacer à Meux dimanche. Ici aussi, les deux équipes ont renoncé s’aligner ce week-end.

Des rencontres au niveau régional pourraient toutefois se jouer. Jusqu’à ce vendredi 16 h, les rencontres de dimanche à Nil, en régionale 3 et régionale 2 contre Bousval et Beuzet n’étaient pas annoncées comme annulées.